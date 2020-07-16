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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что часто депутаты ведут себя в Раде не очень хорошо. Такое замечание народным избранникам он сделал во время торжественного заседания парламента 16 июля, сообщает УНИАН

«Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде», – начал Кравчук.

Он предположил, не поиск ли это более короткого пути к власти через популизм и «всяческие безобразия». «Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно: я не хочу употреблять более крепкое слово», – отметил первый президент.

Кравчук отметил, что был «в системах разной власти и видел все, но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии». «Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне», – отметил он.
ForUm

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