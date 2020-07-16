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С 15 по 16 июля розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг рынка.

Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 27 коп./л: бензин А-95 подорожал до 24,44 грн/л, А-92 — 23,42 грн, ДТ — 23,44 грн/л. В сети «Автопорт» все виды топлива подорожали на 40 коп./л: А-95 до 24,40 грн/л, А-92 и ДТ — до 23,80 грн/л.

На станциях житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. На 50–60 коп./л топливо подорожало в сети Marshal.

На станциях Motto дизтопливо подорожало в среднем на 15 коп./л, а бензины — на 12–15 коп./л (см. табл.). Mango подняло ценники на 60–70 коп./л.

Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента  розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 78 коп./л.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

В течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.
ForUm

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