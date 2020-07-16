Польский МИД расценил телефонный разговор российских пранкеров с Анджеем Дудой как российскую дезинформацию, направленную на то, чтобы поссорить Польшу с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает 112 Украина со ссылкой на Оnet.

«По оценке Чапутовича, разговор комиков с президентом Дудой был «дезинформационной акцией России», целью которой мог стать раздор Польши и Украины», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел подчеркнул, что об этом свидетельствуют вопросы, заданные президенту Анджею Дуде, но, по его мнению, ответы Дуды были правильными и это не подвергало Польшу никаким недоразумениям с какой-либо страной.

Напомним, вчера переизбранного на второй срок президента Польши пытались разыграть российские пранкеры Владимир Краснов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус»). Они позвонили Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Позже в своем Twitter Анджей Дуда прокомментировал разговор с российскими пранкерами, заявив, что понял, что «что-то не так».