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В Киеве на девяти пляжах разрешили купаться без ограничений, на одном пляже купаться запретили, а еще на 4-х не рекомендуется, сообщила пресс-служба КГГА.

«По результатам лабораторных исследований проб воды обновлено текущие статусы муниципальных пляжей Киева. На девяти пляжах столицы - зеленые флаги: купаться разрешено», - говорится в сообщении.

Речь идет о пляжах:

«Венеция»

«Радуга»

«Детский»

«Золотой»

«Молодежный»

«Центральный»

«Троещина»

«Черторый»

«Галерный».

 «Желтый флаг», который означает, что купаться временно не рекомендовано - на пляжах: «Радуга», «Тельбин», «Вербный», «Пуща-Водица».

Запрещено купаться – «красный флаг» - на пляже «Предместная Слободка». Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.
ForUm

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