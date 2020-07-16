В Киеве на девяти пляжах разрешили купаться без ограничений, на одном пляже купаться запретили, а еще на 4-х не рекомендуется, сообщила пресс-служба КГГА.
«По результатам лабораторных исследований проб воды обновлено текущие статусы муниципальных пляжей Киева. На девяти пляжах столицы - зеленые флаги: купаться разрешено», - говорится в сообщении.
Речь идет о пляжах:
«Венеция»
«Радуга»
«Детский»
«Золотой»
«Молодежный»
«Центральный»
«Троещина»
«Черторый»
«Галерный».
«Желтый флаг», который означает, что купаться временно не рекомендовано - на пляжах: «Радуга», «Тельбин», «Вербный», «Пуща-Водица».
Запрещено купаться – «красный флаг» - на пляже «Предместная Слободка». Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время