В Киеве к летнему сезону 2021 подготовлено и открыто 14 пляжей, сообщает КП «Плесо».

Так, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга»; в Оболонском районе 2 пляжа - «Вербный», «Пуща-Водица»; в Деснянском районе 2 пляжа - «Черторый», «Троещина»; в Голосеевском районе – пляж «Галерная».

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться рекомендуется, красный - не купаться), а также на новом официальном сайте КП «Плесо»: www.pleso.kyiv.ua.

Так, по информации КП «Плесо», по состоянию на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах «Радуга», «Тельбин», «Вербное», «Пуща-Водица», «Троещина». Отмечается, что ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды.

Напоминаем, всего на пляжах столицы устроили 26 спасательных постов. Оперативные дежурные и спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве и готовы к реагированию. Непосредственно на спасательных постах в пределах пляжей дежурят около 150 лайфгардов «Пляжный патруль». Лайфгарды осуществляют постоянное наблюдение за водой, а также совместно с полицией следят за общественным порядком и безопасностью.

Международную экологическую награду «Голубой флаг» в этом году получили девять городских пляжей: «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Галерная», «Черторый» и «Троещина». Отличие дается раз в год. Пляжи, которые получили «Голубой флаг», вносятся в лист международной туристической организации как рекомендуемые для посещения и соответствуют 33 критериям.