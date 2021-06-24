В пробах воды из водоемов, отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в столице.

В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно с зонами отдыха населения - без купания. Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений.

Санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых с купанием, проведены Государственным учреждением «Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины».