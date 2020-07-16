также в разделеПолитика
Академик Пешко: Медведчук прав, что украинская власть пускает экономику страны под откос 23
Медиа-эксперт: Саакашвили и Пинчук запустили версию про Медведчука, чтобы скрыть продажу ICTV российскому олигарху 24
Комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой НБУ 22
Зеленский предложил кандидатуру на пост главы НБУ 73
КСУ приступает к «антиколомойскому» закону 26
Зеленский поприветствовал продажу отеля «Дніпро» 42
Офицер ВМС США: РФ не готова к полномасштабной войне против Украины 41
Финансовый комитет Рады принял важные для заемщиков и вкладчиков законопроекты Дубинского 33
Руководитель аппарата парламента подал в отставку 42
Рада не вынесла на голосование скандальный законопроект Бужанского 51
ЦИК назвала основные проблемы местных выборов-2020 27
У Зеленского спросили, кого он называет «той стороной» 144
Стефанишина: Украина точно станет членом ЕС 57
Рада сняла с рассмотрения вопрос о сокращении количества районов 29
Рада назначила местные выборы на 25 октября 36
Нардепы решили изменить график пленарных заседаний 26
Путин снова собрался в оккупированный Крым 34
Медведчук: В Украине стартовало уголовное расследование деятельности биолабораторий США 62

Не надо спешить продолжать карантин более чем на месяц, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством.

«Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более», - сказал глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Напомним,  министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
17
Теги