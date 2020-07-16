Главное управление ГНС в г. Киеве работает над упрощением пользования налоговыми сервисами для плательщиков, имеющих особые потребности. Об этом написала у Facebook руководитель ведомства Злата Лагутина, реагируя на резонансную публикацию колясочника Николая Подрезана о сложности общения с налоговой.

В посте говорится, что с лицами с инвалидностью налоговики будут контактировать адресно. Активизируется обучение персонала для получения соответствующих коммуникационных навыков. Центры обслуживания плательщиков (ЦОПы) пройдут проверку на предмет уровня сервиса, материально-технического обеспечения и комфортности посещения. Разрабатываются возможные алгоритмы для получения ЭЦП без посещения ЦОП.

Лагутина подчеркнула, что на официальном сайте Главного управления ГНС в г. Киеве появился раздел «Информация для лиц с инвалидностью», который содержит видеоуроки о работе в электронном кабинете и статью «Пользуйтесь электронными сервисами».

«Проводим мониторинг общественных организаций, сотрудничающих с лицами с инвалидностью с целью привлечения их к нашей инициативе. Это даст возможность провести более широкую разъяснительную кампанию для соответствующей категории граждан», - заявила руководитель Главного управления ГНС в г. Киеве.