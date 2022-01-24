В Украине рассматривается возможность предоставить право покупать лекарства по программе «еПоддержка» для лиц с инвалидностью первой группы. Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы «еПоддержка», на покупку лекарств.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы президента «еПоддержка» и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

На сегодняшний день уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.