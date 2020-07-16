15 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки – и из минометов 120-го калибра. По защитникам Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганским, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», агрессор обстреливал позиции ООС из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.