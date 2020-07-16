Основателем компании ООО «Смартленд», которая с предложением в 1,11 млн грн (40 млн долларов) победила в аукционе по продаже гостиницы «Дніпро», был профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на реестры «Opendatabot» и «Clarity Project».

Он связан с компанией «Olympic Entertainment Group AS» (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Сейчас учредителями броварской фирмы является ее директор Максим Терещук и ООО «Айс Таун». Однако, по данным систем «Opendatabot» и «Clarity Project», в 2018 году «Смартлендом» вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери.

По данным реестра Эстонии, Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) является членом правления эстонских фирм «Wunderfield OÜ» и «Tatsu Digital OÜ». Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году – игроком на фестивале «Cash Game Festival». Этот фестиваль проводился в казино «Casino Malta», принадлежащий «Olympic Casino» из группы «Olympic Entertainment Group».

В 2018 году эстонская компания «Olympic Entertainment Group AS» подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес. Она владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков. Истец просит арбитраж признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство. В прошлом году Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму «Withers LLP» (Великобритания) за $ 605 тыс.

Сейчас основателем компании «Смартленд», кроме Максима Терещук, в реестрах значится компания «Айс Таун».

По данным реестров, ее основателем сейчас является Алексей Игунин, а руководителем - Анастасия Бутенко.

«Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - человек с такими ФИО был внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания «Айс Таун» называлась «Школа Вячеслава Завальнюка» и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

Согласно реестров, юридический адрес компании ООО «Смартленд» - город Бровары, улица Киевская, д. 130.

Журналист Алексей Братущак обратил внимание, что по такому адресу находится обычный жилой дом.

14 июля Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации игорного бизнеса. Он разрешает открывать казино в гостиницах. Однако не менее двух лет может не вводиться в действие государственная система онлайн-мониторинга, от которой зависит контроль за нелегальными игровыми точками. При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы.

Отель «Дніпро» продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».