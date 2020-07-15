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Президент Владимир Зеленский надеется на старт приватизации других объектов, принадлежащих Государственному управлению делами, и приватизации крупных промышленных предприятий.

Об этом он написал в Facebook, комментируя продажу отеля «Дніпро».

«Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация - отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну», - отметил президент.

Зеленский поздравил всех участников этого события – председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, его заместителей, работников Офиса президента и ГУД, представителей правительства и Верховной Рады, а также советников, которые помогали в подготовке приватизации. «И, конечно, спасибо представителям бизнеса, которые приняли участие в аукционе и соревновались до последнего», - написал он.

Зеленский считает, что благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему «ProZorro.Продажи» Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству и органам местной власти, на общую сумму около 2,7 млрд грн.

«Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию», - заявил глава государства.

Он ожидает, что в ближайшее время также успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

«Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 15 июля отель «Дніпро» продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО «Смартленд».
ForUm

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