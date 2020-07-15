С 15 июля 2020 оккупационная администрация РФ, действующая на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя отменила прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова. Об этом сообщила пресс-служба офиса омбудсмена.

«Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова», - говорится в сообщении.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны на протяжении 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства.

В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Обращаем внимание на требования к условиям изоляции по месту жительства или пребывания граждан:

- находиться в изолированном помещении;

- исключить контакт с окружающими, не находятся в изоляции.