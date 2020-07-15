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Министерство здравоохранения пересмотрит критерий относительно стран «красной зоны». Об этом на брифинге 15 июля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Мы внесли предложение об увеличении этого критерия до 55 (активных больных. - Ред.) на 100 тыс. населения. То есть страны, которые будут иметь выше 55, будут попадать в список стран «красной» зоны, менее 55 - «зеленой» зоны», - сказал Степанов.

Он также сообщил, что сейчас к списку стран «зеленой» зоны отнесены Нидерланды, в этой стране, по данным Минздрава, количество активных больных составляет 14,5 на 100 тысяч населения.

Ранее в Украине был установлен критерий 40 активных больных на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131человек  выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.

 

 
ForUm

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