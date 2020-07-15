За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего по состоянию на 10:00 15 июля в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 125 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 486 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 471 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 62 человека.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131человек выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.