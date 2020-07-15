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Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть наша страна точно станет членом Европейского Союза. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.  

«Между Украиной и ЕС очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени», - заверила Стефанишина.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что Соглашение об ассоциации с ЕС позволяет в 2021 году осуществить всесторонний обзор достижения целей, чтобы закрепить достижения и сформулировать обновленные приоритеты. Все процессы в ЕС и в Украине находятся в движении, меняется законодательство ЕС. Эти изменения важны при оценке наших достижений и постановке новых совместных задач и приоритетов.

«Важно, чтобы при подготовке концепции обновления Соглашения были учтены потребности украинского бизнеса, которые станут основой переговорной позиции по Соглашению. До конца июля этого года начнутся систематические консультации с украинскими предпринимателями, которые станут основой переговорной позиции Украины относительно Соглашения и частью амбициозных планов Украины на Саммит в октябре этого года», - добавила вице-премьер-министр.

Стефанишина напомнила, что президент и премьер-министр заявили о четкой политической позиции - Саммит Украина-ЕС в октябре должен принести конкретные результаты.

«Готовится ряд взаимовыгодных инициатив, которые сделают Украину и ЕС еще ближе. Есть предложения по интеграции в единый цифровой рынок, принятие Украины в сеть регуляторов электрической энергии. Рассчитываем на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве и начало миссии в рамках так называемого промышленного безвиза или соглашения АСАА после оценки соответствия нашего законодательства. Соответствующие вопросы я уже обсудила с представителями Еврокомиссии в Брюсселе во время своего визита в институты ЕС на прошлой неделе», - сообщила вице-премьер-министр.
ForUm

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