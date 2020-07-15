Украина вернула себе картину Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара» через 77 лет после похищения. Об этом в Telegram. сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Хоть эта история грустная, но со счастливым концом. В 1943 году картину украли из запасников музея нацисты. После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. За 60 лет «Влюбленную пару» выставили на продажу. Но по требованию владельцев - музея Ханенко - продажу картины остановили», - написалминистр.

Он пригласил всех желающих посетить музей Ханенков и увидеть шедевр.

Напомним, в 2019 году правительство США заявило о готовности вернуть картину.

19 февраля 2020 в Нью-Йорке состоялась церемония передачи Украине картины Пьера Луи Гудро. В мероприятиях приняли участие на то время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и заместитель старшего специального агента управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.