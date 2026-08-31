Рашисти наказали завдати ракетного удару по Охматдиту у Києві

Контррозвідка, військова контррозвідка та слідчі СБУ зібрали доказову базу на двох військових посадовців армії рф, які причетні до ракетних ударів по журналістах інформагенції Reuters на Донеччині та лікарні Охматдит у Києві, повідомляє СБУ.



Одним з фігурантів є російський генерал-майор Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії збройних сил рф.



8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві.



Тоді підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою «Х-101» класу повітря-земля, яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.



На момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. Загинуло двоє осіб, зокрема лікарка, ще десятки людей дістали поранення. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 будівлі, де проводили хірургічні операції, лікували онкохворих дітей.



Ще одним фігурантом є російський полковник Олександр Лутовінов – командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу рф.



Він організував ракетний удар по готельному комплексу «Сапфір» у Краматорську 24 серпня 2024 року.



Унаслідок цієї атаки загинув радник з питань безпеки міжнародної інформаційної агенції Reuters та ще п’ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Рішення про здійснення удару прийняв заступник начальника генштабу збройних сил рф генерал-полковник Олексій Кім, якому СБУ вже повідомила про підозру заочно.



На виконання його злочинного розпорядження Лутовінов безпосередньо віддав наказ підлеглим на здійснення пуску балістичної ракети «Іскандер-М» з території Ростовської області.



Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили Варпаховичу та Лутовінову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).



Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Фото: СБУ.