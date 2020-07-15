В Минске и других городах Беларуси задержаны около двухсот участников акций протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты двух соперников Александра Лукашенко, сообщает Укринформ.

«В разных городах Беларуси прошли задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в списке задержанных в Минске, составленном правозащитном центром «Весна», значилось 173 фамилии. Журналисты, передававшие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 129 фамилий. Кроме того, в других городах страны задержали еще несколько десятков человек.

Задержания проводились в разных районах Минска – не только в центре, но и на окраинах. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОН и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. По свидетельству очевидцев, «хватали прямо возле детской площадки» и якобы «стаскивали прямо с велосипедов».

«Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), «Еврорадио», а также оператора телекомпании BBC. По информации «Весны», на 23.00 по местному времени 14 июля они были отпущены. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты «Новы час», а также журналистка польского спутникового телеканала «Белсат». Сотрудники «Радио Свободы» имели при себе удостоверения об аккредитации, выданные МИД Беларуси», - информирует DW.

Кроме того, сообщается, что милиция была вынуждена перекрыть ряд улиц в Минске, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. После 22:00 в столице Беларуси были также закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Гродно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси.