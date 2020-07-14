Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси, сообщает «Украинская правда».

Глава ЦИК республики Лидия Ермошина предложила отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактическим доходам и участию иностранной организации в его кампании.

За решение проголосовали единогласно.

Комитет государственного контроля Беларуси утверждает, что «преступная группа» извлекала преступные доходы, а незаконная деятельность Бабарико как «лидера преступной группы» «подтверждается» конфискованными материалами и допросами подозреваемых.

Бабарико якобы получил незадекларированные 350 тысяч долларов США. В то же время по делу Бабарико еще не было судебного разбирательства - соответственно, он не был признан виновным.

Ермошина пошутила, что «взятки не указаны в налоговой декларации». По ее словам, других несоответствий в декларации выявлено не было.

Госконтроль также утверждает, что Бабарико незаконно использовал во время кампании иностранную финансовую помощь - ресурсы Белгазпромбанка, который на 99% принадлежит российским компаниям.

Представитель инициативной группы, адвокат Максим Знак отметил, что накануне вся информация из декларации была признана актуальной.

Также он подчеркнул, что информация из письма Госконтроля была предметом обвинения, которое не только не было рассмотрено в суде, но даже не было представлено защите на рассмотрение.

В письмах не указываются конкретные факты незаконной деятельности, отметил он, а показания против Бабарико противоречивы, в том числе относительно сумм незаконно полученных денег. По причине несоответствия деклараций, нет оснований отказывать в регистрации, сказал он.