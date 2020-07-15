За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, вооруженные формирования РФ применили противотанковый ракетный комплекс «Фагот».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеская огневая активность наблюдалась у Шумов и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Талаковка. По защитникам последней позже применил еще и минометы 120-го калибра.

Вблизи Новолуганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.