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В Донецкой области развлекательным заведениям, кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00, сообщает пресс-служба ОГА.

«Развлекательным заведениям, кафе и ресторанам в Донецкой области запрещено работать после 23 и до 7 часов утра ради предотвращения распространения болезни COVID-19. Такое решение было принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 13 июля на выполнение соответствующего постановления Кабинета Министров от 8 июля», – говорится в сообщении.

Так, отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерии, буфеты и т.д.) разрешено работать с 7 до 23 часов.

При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос.

Запрещается работа после 23 и до 7 часов утра учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Ранее время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений в Донецкой области было ограничено до 22 часов.
ForUm

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