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Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины.

По данным Госпогранслужбы, гражданин Украины 1972 года пешком направлялся из России.

Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.

 
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