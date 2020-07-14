Пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины.
По данным Госпогранслужбы, гражданин Украины 1972 года пешком направлялся из России.
Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.
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