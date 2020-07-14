Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (№3842).
Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.
Проект постановления поступил 14 июля и уже направлен на рассмотрение комитету.
Напомним, ранее проект постановления о назначении Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (№3827) был зарегистрирован в парламенте 10 июля, однако через три дня после обнародования на сайте ВР правительство отозвало этот документ.
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