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Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (№3842).

Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.

Проект постановления поступил 14 июля и уже направлен на рассмотрение комитету.

Напомним, ранее проект постановления о назначении Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности (№3827) был зарегистрирован в парламенте 10 июля, однако через три дня после обнародования на сайте ВР правительство отозвало этот документ.
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