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Тело военного медика и боец 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцевого. Тело бойца, которого должны были эвакуировать, боевики забрали себе.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию командира 35-й отдельной бригады морской пехоты и ОБСЕ.

Сейчас ОБСЕ пытается договориться с боевиками, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли раненый военнослужащий, нет.

Напомним, 13 июля российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, подорвавшегося вблизи Зайцево.

Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.

По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Велись переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации.
ForUm

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