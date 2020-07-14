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Национальная избирательная комиссия Польши объявила официальные результаты президентских выборов, победу в которых одержал действующий президент Анджей Дуда, сообщает «Европейская правда».

Во втором туре голосования, прошедшего в воскресенье, Дуда получил поддержку 51,03% голосов - за него проголосовали 10 440 648 избирателей.

Его оппонента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,97% или 10 018 263 избирателей.

Соответственно разница между кандидатами составила 422 385 голосов. Явка составила 68,18%.

Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.
ForUm

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