В мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в 13 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

В частности, по состоянию на утро вторника, 14 июля, известно о 13 0670 097 пациентах, которые подхватили новую инфекцию. Отмечается, что 572 411 из них умерли от осложнений заболевания, тогда как 7 226 990 - вылечились.

Отметим, что лишь пять дней назад показатель заражений пересек 12-миллионную отметку, тогда как первый миллион в мире зафиксировали 2 апреля. Больше всего новая болезнь поразила США (более 3,3 миллиона случаев заражения), Бразилию (более 1,8 миллиона случаев заражения) и Индию (более 878 тысяч случаев заражения), Россию (более 732 тысяч случаев), а также Перу, Чили, Мексику, Великобританию, Южно-Африканскую Республику, Иран, Испанию, Пакистан, Италию и Саудовскую Аравию. Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 582), Бразилии (72 833), Великобритании (44 915), Мексике (35 006), Италии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,641.

Во вторник, 14 июля, материковый Китай сообщил о трех новых случаях активной формы COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Все пациенты заразились за рубежом.

Отмечается, что в Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном оптовом рынке «Синьфади», уже восемь дней подряд не выявляют ни одного нового инфицированного.