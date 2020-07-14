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Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что вопрос о назначении вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в пятницу, 17 июля. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о неукомплектованности правительства, в частности, отсутствия руководителей Антимонопольного комитета и Национального банка, Арахамия сказал: «В пятницу все будут с головами». «Оно (правительство. – Ред.) доукомплектовано почти на 100%. Уже сейчас остался вице-премьер по вопросам промышленности и ОПК, который будет проголосован в пятницу», - отметил депутат.

На вопрос относительно вчерашнего заседания фракции «СН» и кадровым вопросам, Арахамия ответил: «На должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК - это будет Олег Уруский, на должность председателя Антимонопольного комитета Украины - это будет Ольга Песчанская, на должность НБУ - еще нет финального, окончательного решения». По его словам, вопрос относительно кандидатуры на должность главы НБУ будет решаться в ближайшие 2-3 дня.

Напомним, проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу был зарегистрирован в парламенте 10 июля.

13 июля Кабинет Министров отозвал из ВР проект постановления о назначении Уруского. 
ForUm

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