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Стало известно, зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной рады 43

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении второго внеочередного заседания парламента во вторник.

Как сообщает информационное управление Аппарата парламента, инициаторами проведения внеочередного заседания выступило 150 народных депутатов. В повестке дня заседания один законопроект №3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах».

Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований» термин «коррупционное правонарушение», который применяется к административному взысканию, на термин «правонарушение, связанное с коррупцией», соответствующий положениям закона «О предотвращении коррупции».
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