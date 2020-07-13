Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении второго внеочередного заседания парламента во вторник.

Как сообщает информационное управление Аппарата парламента, инициаторами проведения внеочередного заседания выступило 150 народных депутатов. В повестке дня заседания один законопроект №3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах».

Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований» термин «коррупционное правонарушение», который применяется к административному взысканию, на термин «правонарушение, связанное с коррупцией», соответствующий положениям закона «О предотвращении коррупции».