также в разделеОбщество
В Украине возросло число новых случаев COVID-19 12
В мире от коронавируса умерли уже 572 тысячи человек 10
Суд вынес приговор бывшему «министру» Крыма 17
13 июля. Картина дня 42
Переселенцы с Донбасса отмывали деньги через криптовалюту 26
На Киевщине нашли молодую женщину, пропавшую три дня назад 32
Российскому актеру, который «фестивалил» в Крыму, запретили въезд в Украину 41
Завтра в Украине – свежо и прохладно 14
В Ивано-Франковске посыпался недавно ремонтированный фасад вокзала 23
Задержан киллер, причастный к расстрелу криминального авторитета во Львове 19
Суд продлил арест Кожары 15
Украина закупит во Франции 20 патрульных катеров 19
СЕТАМ продал 20 арестованных самолет из-за долгов по зарплате 20
Президент Швейцарии приедет в Украину и посетит Донбасс 25
Инвалиды войны и участники боевых действий требует от Зеленского дать ответ, когда будет установлен мир на Донбассе 161
Зеленский выступил за усиление ответственности для пьяных водителей 15
Степанов рассказал, на что потратят выделенные на экстренную медпомощь средства 13
Оккупанты возобновили пропуск через КПВВ «Новотроицкое» 39

Новоукраинская местная прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем мошенничества, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции (ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты.

В ходе досудебного расследования прокуратурой заявлен гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги