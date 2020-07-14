Новоукраинская местная прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая путем мошенничества, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции (ч. 4 ст . 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, женщина, воспользовавшись затруднительным положением сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка. На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что и позволило ей получить компенсационные выплаты.

В ходе досудебного расследования прокуратурой заявлен гражданский иск о возвращении незаконно полученных средств.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.