также в разделеПолитика
Украинские ученые и деятели культуры призвали Зеленского ответить на открытое письмо Виктора Медведчука 3
Зеленский попросил снять с рассмотрения проект постановления о местных выборах 35
«Языковой» законопроект Бужанского: Вятрович зовет украинцев на протест 38
World News Network: ОПЗЖ спрашивает у Зеленского о вещах, на которые нужно ответить 20
«Слуги» выносят в Раду закон Бужанского о языке 31
Кабмин отозвал из ВР проект постановления о назначении Уруского 21
Кузьмин: За последний год на оппозицию радикалами было совершено более 30 нападений, а власть их поддерживает и подстрекает 20
«Слуга народа» планирует рассмотреть кандидатуру нового вице-премьера 40
Завтра Рада снова соберется на внеочередное заседание 49
Эксперт: Открытое письмо Медведчука не дает Зеленскому забыть о его предвыборных обещаниях 24
Разумков: Принимать программу действий Кабмина на год сейчас нелогично 15
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах 18
Зеленский показал свои поездки по Украине 40
Стало известно, зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной рады 43
ОПЗЖ требует от Зеленского дать оценку превращению православной святыни в мечеть 61
Академик Пешко: Зеленский проявил неуважение к украинскому народу 79
Встреча президентов Украины и Беларуси запланирована на осень 21
Украина и Турция планируют сотрудничать в сфере обороны 20

Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривен для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент. Соответствующий законопроект 3712 «О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно финансового обеспечения проведения выборов» поддержало 330 народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Законопроект позволит обеспечить надлежащую подготовку и проведение очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область)», - отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, увеличены расходы потребления общего фонда ЦИК на 1 млрд 263 млн 954 тысяч гривен.

Из этих средств 10 млн 841 тысячу гривень выделено по бюджетной программе «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов»; 994 тысячи гривен - «Проведение выборов народных депутатов Украины» и 1 млрд 252 млн 117 тысяч гривен - Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Деньги на выборы взяты за счет уменьшения расходов общего Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги