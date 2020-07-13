Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривен для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент. Соответствующий законопроект 3712 «О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно финансового обеспечения проведения выборов» поддержало 330 народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Законопроект позволит обеспечить надлежащую подготовку и проведение очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область)», - отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, увеличены расходы потребления общего фонда ЦИК на 1 млрд 263 млн 954 тысяч гривен.

Из этих средств 10 млн 841 тысячу гривень выделено по бюджетной программе «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов»; 994 тысячи гривен - «Проведение выборов народных депутатов Украины» и 1 млрд 252 млн 117 тысяч гривен - Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Деньги на выборы взяты за счет уменьшения расходов общего Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября.