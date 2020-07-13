Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» младшему лейтенанту Тарасу Матвиеву, который погиб на Донбассе, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент подписал 13 июля.

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

«Тарас Матвиев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих собратьев, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины. Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память Герою», - сказал Глава государства.

Захоронение защитника состоится в среду.

Напомним, младший лейтенант Тарас Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас Матвиев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и собратья инициировали процедуру подачи в честь младшего лейтенанта Тараса Матвиева звания Героя Украины.