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Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранены 4 военных 12

В течение минувших суток, 10 июля, вооруженные формирование Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, на подступах к Новотошковску и Новолуганску. Кроме того, по оборонительных укреплениях наших защитников вблизи Катериновки агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

Также боевики обстреливали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного. Потерь нет.

Напомним, накануне вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие
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