Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил в Украину. Об этом он написал в Twitter.

«Искренне поздравляю господина президента с победой на выборах! Желаю Польши под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!» - отметил он.

Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.