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Производители велосипедов на западных рынках и в Азии не могут удовлетворить растущий спрос покупателей, отдающих предпочтение этому виду транспорта в период пандемии коронавируса, сообщает «Экономическая правда».

Многие магазины по всему миру распродают велосипеды сразу же, как только к ним поступает новая партия.

«Это тот случай, когда объем продаж велосипедов на крупнейших мировых рынках превосходит предложение», - говорит консультант Human Powered Solutions Джей Таунли.

Онлайн-продажи велосипедов во Франции подскочили на 350% в апреле на фоне распространения коронавируса в Европе, согласно данным исследовательской компании Foxintelligence.

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon сообщила, что во многих из ее магазинов закончились бюджетные модели велосипедов, и «десятки тысяч» человек находятся в ожидании новых поставок. Компания стала покупать подержанные велосипеды для ремонта и перепродажи, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей.

«Мы заметили этот огромный скачок», - сказал директор по внешним коммуникациям Decathlon International Ксавье Ривуар, назвав текущую ситуацию «велосипедным бумом».

Спрос на велосипеды обусловлен тем, что многие люди стремятся избежать езды в общественном транспорте из-за возросшего риска заражения коронавирусом, тогда как сотрудники компаний, отправленные в неоплачиваемый отпуск, ищут способ провести досуг. 

Рост популярности велосипедов также связан с резким падением автомобильного трафика на дорогах во многих городах мира в связи с локдаунами.

Недостаток предложения в магазинах привел к росту спроса на услуги по ремонту велосипедов.

Многие потенциальные покупатели задаются вопросом, почему производители не могут увеличить объем производства.

Ограниченные возможности увеличения предложения связаны с мерами социального дистанцирования, которые предусматривают соблюдение дистанции между работниками, а также отсутствием персонала в связи с болезнью или самоизоляцией.

Еще одной причиной дефицита предложения является то, что Китай и Тайвань, два крупнейших в Азии производителя, оказались в числе стран, которые первыми ощутили последствия пандемии, что привело к масштабным сбоям в их цепях поставок, а также закрытию заводов и портов.

 
ForUm

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