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Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевания, снижается через три месяца. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на The Guardian.

Таким образом ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.

При этом в 60 % на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 % пациентов. За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а в некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах.

 
ForUm

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