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В этом году Сорочинскую ярмарку, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области, могут отменить из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, сообщает Полтавская ОГА.

«Не могу сказать - будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на который принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение - проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона », - отметил он.

Лунин подчеркнул, что на Полтавщине нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому есть определенные риски.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали три новых случая коронавируса, а за последний месяц болезнь обнаружили у 54 жителей области.

Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
ForUm

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