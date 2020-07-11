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По состоянию на 11 июля шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Эпидемическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях не соответствует критериям.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19.

В Донецкой и Черниговской областях делают недостаточное количество тестов на коронавирус.

В Волынской, Закарпатской и Ровенской областях превышен процент позитивных ПЦР-тестов на коронавирус.

Тернопольская область не отвечает критерию динамики заболеваемости.

По состоянию на 11 июля в Украине коронавирусом заболело 52 843 человека, из них 25 661 выздоровели, летальных исходов — 1372. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.
ForUm

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