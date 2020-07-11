В Египте на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек, пытаясь спасти ребенка.

Об этом информируют местные издания Masrawy и Al Youm As Sabi.

«В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Наклон, который больше известен как Пляж смерти, в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 10 человек погибли, когда бросились в море, чтобы спасти ребенка, который тонул.

Пляж был официально закрытым, поэтому там не было спасательных служб.

Погибшие отправились на пляж утром 10 июля, во избежание патрулей полиции.

В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты почти все пляжи, кроме гостиничных.