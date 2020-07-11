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Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова встретилась с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом. Греческий дипломат заверил в продолжении поддержки территориальной целостности Украины.

Об этом Джеппарова сообщила в своем Facebook.

Она подчеркнула, что Греция не собирается менять свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

«Получила заверения в дальнейшей поддержке территориальной целостности Украины и неизменной позиции по Крыму, которую мы постоянно ощущаем во время голосований соответствующих резолюций в рамках ООН и других международных организаций», - написала заместитель главы МИД.

Кроме того, она поблагодарила Грецию за разрешение выехать без депортации гражданам Украины, которые недавно не смогли заехать в страну из-за ограничений в связи с пандемией.

Напомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены.
ForUm

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