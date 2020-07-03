Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3734, который позволит абитуриентам из ОРДЛО поступать в высшие учебные заведения без ВНО. «За» проголосовали 310 нардепов, сообщает 112 Украина.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект вносит изменения в закон «О высшем образовании», которые расширят возможности для вступления в учреждения высшего образования абитуриентов со временно оккупированной территории и населенных пунктов на линии соприкосновения, а также других отдельных категорий лиц.

Законом предлагается дать возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

До сегодня поступление по квоте предусматривалось только для абитуриентов из Крыма и Севастополя. А абитуриенты из ОРДЛО могли поступить только в 91 украинский университет по упрощенной системе без сдачи ВНО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.