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Украина внесла Чехию и Болгарию в список стран, по возвращении из которых необходима двухнедельная самоизоляция или тест.

Как пишет «Европейская правда», эти страны есть в обновленном 9 июля списке Министерства здравоохранения Украины.

Министерство причисляет к «красной зоне» страны, где количество заражений коронавирусом в настоящее время превышает 40 на 100 тысяч населения.

Для Болгарии этот показатель составляет 42, а для Чехии - 41,6.

Вплотную к показателю «40» приблизились Румыния и Сербия - там количество заражений на 100 000 населения составляет 39,3 и 38,6 соответственно.

Сама Украина по этому критерию также «красная» - 62,4 на 100 000 населения.

Ранее в этот список, среди европейских стран, попали также Албания и Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Бельгия, Люксембург, Франция и Португалия.

Великобритания, Испания и Швеция, которые раньше были «красными», теперь отображаются без показателей.

 
ForUm

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