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Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили в коммунальном предприятии «Плесо», эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.

Директор по развитию зон рекреации КП «Плесо» Константин Пигуля отметил, что это не являет загрязнением. Таким можно считать лишь попадание в воды патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

В течение 3-х дней специалисты КП «Плесо» проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Напомним, что желтый флаг означает «не рекомендуем купаться», зеленый - «купание разрешено», красный - «купаться запрещено».
ForUm

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