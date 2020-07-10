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Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала «Украина 24».

О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях - 2014-2015 годы - уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», - сказал он. Вице-премьер привел примеры положений Минских договоренностей, которые уже не соответствуют современности.

«Сегодня мы делаем попытки восстановить эту возможность, дать шанс Минску, чтобы его выполнить. Но есть много вещей, которые уже не соответствуют «минским реалиям». Например, если почитать внимательно первый пункт Минских соглашений, там четко сказано, что линия разграничения и отдельные районы, о которых идет речь, Луганской и Донецкой областей определяются соответствующим протоколом, который зафиксирован, и будут зафиксированы (протоколы. - Ред.) в соответствующем постановлении Верховной Рады. Это было сделано, там четко указаны границы, указанные координаты - сегодня эта линия не соответствует. Вооруженные силы, которые находятся под влиянием России, они продвинулись и оккупировали на 1700 кв. километров больше, чем это предусмотрено даже в том Минске. Поэтому сегодня в любом случае Минские соглашения надо пересматривать», - сказал он.

Также Резников отметил, что Украина до сих пор не контролирует участок границы, а потому не может провести выборы. «Кроме того, там указаны такие вещи, как сначала выборы, а затем взятие контроля над границей, что невозможно, так как копенгагенские стандарты, по которым мы должны проводить там выборы, чтобы ОБСЕ определило, что они соответствуют стандартам Украины и копенгагенским стандартам, предусматривают отсутствие там иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, и не может быть отсутствие контроля со стороны Украины над этой территорией», - сказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен в неактуальности многих пунктов Минских договоренностей относительно Донбасса. 
ForUm

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