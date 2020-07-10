также в разделеПолитика
МИД: РФ пытается обвинить Украину в причастности к беспорядкам в Сербии 27
В Совете Европы призвали Раду рассмотреть законопроект «О медиа» 17
Комитет рекомендовал Раде назначить местные выборы на 25 октября 26
В ГБР заявили, что 80% дел против Порошенко не имеют судебных перспектив 21
У Порошенко назвали фейком якобы его разговор с Путиным 58
Кулеба: Украина пока не пошла ни на какие уступки Венгрии 17
В Раде хзаявили, что вопрос отставки Кабмина сейчас не обсуждается 12
Губриенко: В политической борьбе оппозиция использует минимум 2 китайские стратагемы 25
СБУ обратилась к Гонтаревой 104
Венедиктова прокомментировала закрытие дела против Порошенко 102
Верховная Рада планирует назначить местные выборы на 25 октября 21
В Украине назначен новый языковой омбудсмен 56
Порошенко сообщили о завершении расследования по делу о назначении Семочко 44
Адвокат: Еще одно дело против Порошенко закрыли 42
Немецкие СМИ: Медведчук и ОПЗЖ продолжают борьбу против внешнего управления Украиной 34
Порошенко пришел в Печерский суд 34
США планируют увеличить военную помощь Украине 19
Веснянко: Потерянные симпатии электората Зеленского перешли к ОПЗЖ -и вот почему 228

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен в неактуальности многих пунктов Минских договоренностей относительно Донбасса. Об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шок «Право на власть» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос, будет ли переписывать Украина Минские договоренности, передает УНИАН.

«Мы сегодня видим, что Минские договоренности не работают так, как бы хотелось. Более того, с того периода времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под Минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят. Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: «Меняйте свою Конституцию». И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!» - сказал Данилов.

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
8
Теги