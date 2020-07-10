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По состоянию на утро 10 июля в мире в целом подтверждены почти 12,4 миллиона заражений COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Так, количество случаев COVID-19 в целом составляет, по состоянию на утро пятницы, 12393692, из которых 557 495 - летальные. А 7224 987 человек уже успели вылечиться от COVID-19.

В тройку лидеров по количеству заражений входят США (3219999), Бразилия (1759103) и Индия (794 842). Последняя недавно опередила Россию (707301).

Напомним, по данным на утро 10 июля в Украине подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев.

 
ForUm

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