Выступая на пресс-конференции, лидер Боливии также пообещал заменить членов избирательной комиссии страны, пишет ВВС.

Ранее Организация американских государств, которая следила за выборами, призвала аннулировать результаты выборов, которые состоялись 20 октября. В своем предыдущем отчете ОАГ заявила, что обнаружила «четкие манипуляции» с системой голосования Боливии и не смогла подтвердить результат гонки.

До сих пор президент, который был впервые избран в 2006 году, отрицал любые нарушения и проигнорировал призывы подать в отставку.

Однако теперь он заявил журналистам, что решил «уменьшить все напряжение» и умиротворить Боливию. Члены нового совета будут избирать парламент страны, добавил он.

Отметим, что в Боливии уже третью неделю продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов 20 октября. На них победил Эво Моралес. Его главный соперник на выборах, бывший президент Карлос Меса, не признал результатов голосования. После этого люди начали выходить на массовые акции протеста. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.