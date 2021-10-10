также в разделеМир
В России назвали возможную. причину крушения самолета
Канцлер Австрии Курц объявил о своей отставке
Берлин расследует роль Лукашенко в наплыве нелегалов 10
В Болгарии арестовали российского ученого 9
Опубликовано видео с места авиакатастрофы в России 27
После обвала дома в Батуми число жертв возросло до восьми 13
В России ежедневно новый антирекорд по число умерших от коронавируса 29
ООН впервые признала право человека на чистую окружающую среду 11
Полиция назвала причины обрушение дома в Батуми 26
Китай заявил о планах по «воссоединению» с Тайванем 22
Беларусь вводит масочный режим 16
Макрон: Франция не намерена оставаться в Мали 15
Нуланд проведет переговоры в Москве 211
США начнут принимать вакцинированных туристов 16
Facebook извинился за третий за неделю сбой 31
Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса 63
В Польше заявили о выстрелах со стороны Беларуси 17
Нобелевскую премию мира присудили главреду российской газеты и филиппинской журналистке 33

В боливийском департаменте Пандо в районе Амазонки произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились сотрудники Министерства здравоохранения страны, погибли шесть человек.

Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе в воскресенье, 10 октября.

«Мы шокированы авиакатастрофой в Пандо, в которой шесть человек погибли. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии. Выражаем соболезнования семьям погибших», — написал он в Twitter.

Гибель шестерых человек на борту подтвердили Военно-воздушные силы (ВВС) Боливии. Там рассказали, что самолет разбился около 8:50, по предварительной информации, через несколько минут после взлета в 15 километрах от города Риберальта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги