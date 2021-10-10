В боливийском департаменте Пандо в районе Амазонки произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились сотрудники Министерства здравоохранения страны, погибли шесть человек.

Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе в воскресенье, 10 октября.

«Мы шокированы авиакатастрофой в Пандо, в которой шесть человек погибли. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии. Выражаем соболезнования семьям погибших», — написал он в Twitter.

Гибель шестерых человек на борту подтвердили Военно-воздушные силы (ВВС) Боливии. Там рассказали, что самолет разбился около 8:50, по предварительной информации, через несколько минут после взлета в 15 километрах от города Риберальта.