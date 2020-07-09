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Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле неправдивую информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в Сербии. Украина не имеет информации об участии своих граждан в этих событиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Сербии.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Украина никоим образом не пытается вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Сербии, а заявления российских и пророссийских СМИ об «украинском сценарии» являются ложными.

«Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и граждан Украины по поводу ситуации в Сербии», - заявили в посольстве.

Напомним, на днях в Белграде вспыхнули массовые протесты из-за ужесточения карантина в Сербии. Правительство решило ввести в столице комендантский час.

 
ForUm

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