На Закарпатье за ​​время действия карантинных ограничений не фиксировались факты вспышек коронавирусной инфекции в санаторно-курортных учреждениях.

Об этом заявил на брифинге глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров, сообщает Укринформ.

«За время карантина на Закарпатье не зафиксированы факты вспышек коронавируса в курортных учреждениях области», - заявил Петров.

По его словам, несмотря на высокий уровень распространения COVID-19, власти в области не закрывали курортные обьекты.

«Хотя область снова пришла к усилению карантинных мероприятий, мы из-за сложной экономической ситуации, а также учитывая то, что туристическая отрасль в области обеспечивает земляков работой, не закрывали ни санатории, ни курортные объекты. Все работает - но с ограничениями работы ресторанов внутри помещений, а также - бассейнов и СПА-комплексов. Все они работают без претензий эпидемиологов», - отметил Петров.

Очевидно, что в этих заведениях руководство прилагает достаточно усилий для того, чтобы придерживаться карантинных требований, добавил он.

По данным Минздрава, за последние сутки в Закарпатской области выявлено 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, 5 человек умерли.

С 4 июля на Закарпатье усилен карантин: рестораны на террасах работают до 22 часов, на выходных не курсирует общественный транспорт, также запрещены религиозные мероприятия внутри храмов.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев/